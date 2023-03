Kritik an US-Rennen: „Der Rest war zum Stanzen“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“. Diesmal ein großes Thema in der Sendung bei Michael Fally und Peter Moizi: die viel kritisierten Ski-Alpin-Rennen in den USA. Moizi: „Das Einzige, was dort wirklich funktioniert hat, war die TV-Übertragung. Der Rest war zum Stanzen.“