Hattrick „umso schöner, da Fans gegen mich waren“

Zoran Barisic (Rapid-Trainer):

„Das nötige Quäntchen Glück hat gefehlt, das du brauchst in so einem Spiel gegen so einen Gegner. Es gibt die eine oder andere Schlüsselszene, die dafür verantwortlich war, dass wir diese Niederlage einstecken müssen. Das ist natürlich hart zu verdauen im Moment. Grundsätzlich was die Leistung meiner Mannschaft betrifft, muss ich ihr ein Kompliment machen. Wir sind ziemlich früh in Rückstand geraten, haben aber die Köpfe nicht hängen lassen und versucht nach vorne zu spielen. Insgesamt gesehen finde ich, dass wir ein Spiel auf Augenhöhe abgeliefert haben, aber nicht mit dem nötigen Glück auf unserer Seite.“