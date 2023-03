Tragischer Badeunfall in Therme: Mädchen (5) tot

Kurz nach Mittag kam es in der Sonnentherme in Lutzmannsburg in einem Wildbach-Becken zum Drama. Das Mädchen soll laut Polizei in einem unbeaufsichtigten Moment hineingesprungen sein. Ein Badegast bemerkte das leblose Kind im Wasser treibend und zog es sofort aus dem Wasser. Von wem die Fünfjährige in der Therme begleitet worden war, ist bislang noch nicht bekannt.