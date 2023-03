Die Saison der Zeller Eisbären ist vorbei

Zells Saison ist vorbei! Die Pinzgauer unterlagen Lustenau in der Entscheidungspartie der Pre-Play-offs (best of three) der Alps Hockey League vor den eigenen Fans mit 2:4. Die Eisbären waren nicht bissig genug, mit individuellen Fehlern und unnötigen Strafen machte sich die Truppe von Trainer Mike Flanagan das Leben selbst schwer. Beim ersten Gegentreffer waren die Blau-Gelben gar in Überzahl. Hämäläinen konnte ausgleichen, praktisch im Gegenzug jubelten die Vorarlberger wieder über die Führung. Mit den Toren drei und vier machten die Männer aus dem Ländle alles klar, Hämäläinen konnte mit seinem zweiten Treffer nur mehr verkürzen.