Skifahrerin schwer verletzt, Unbekannter flüchtete

In die Innsbrucker Klinik geflogen

Anstatt sich um die verletzte Skifahrerin zu kümmern, setzte die unbekannte Person ihre Fahrt allerdings, ohne anzuhalten, fort und flüchtete von der Unfallstelle. „Die 69-Jährige zog sich schwere Verletzungen am Bein zu und wurde nach Erstversorgung durch die Pistenrettung in die Klinik nach Innsbruck geflogen“, so die Exekutive.