Künftiger Rapidler trifft! BW Linz neuer Leader

Die Linzer feierten ihren achten Ligasieg in Folge. Der künftige Rapid-Stürmer Fally Mayulu brachte Blau-Weiß mit seinem achten Ligatreffer der laufenden Saison per Kopf in Führung (18.). Für die Entscheidung sorgte der eingewechselte Ronivaldo in der Nachspielzeit (94.). Die Kapfenberger beendeten die Partie nach einem Ausschluss von David Heindl (82.) zudem mit einem Mann weniger. Der Rückstand der Steirer auf den Vorletzten, die Young Violets von Austria Wien, beträgt weiterhin drei Zähler.