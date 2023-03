Case Manager: „Arbeit wird uns nicht ausgehen“

Auch Mittelschicht betroffen

Es gäbe immer wieder Situationen, in denen Menschen in Mietrückstand geraten. Durch die Mieterhöhungen ist jetzt auch vermehrt die Mittelschicht betroffen. „Immer mehr Erwerbstätige können ihre Miete nicht mehr stemmen.“ In solchen Situationen helfen die Case Manager beim Erstellen eines Haushaltsplanes.