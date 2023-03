Offiziell! Fenerbahce spielt vor leeren Rängen

Der türkische Fußball-Erstligist Fenerbahce Istanbul muss ein Auswärtsspiel wegen regierungskritischer Rufe im Stadion ohne seine Fans bestreiten. Die Zuschauer seien vom Spiel am Samstag gegen Kayserispor ausgeschlossen, entschied am Freitag ein Gericht in Kayseri und bestätigte damit eine vorangegangene Entscheidung des örtlichen Sicherheitsrates.