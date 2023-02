Fan-Verbot für Fenerbahce nach Regierungskritik!

Kritik am Krisenmanagement der Regierung

Am Samstagabend hatten Fenerbahce-Fans beim Heimspiel gegen Konyaspor (4:0) regierungskritische Slogans gerufen und die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan zum Rücktritt aufgerufen. Nach der Erdbeben-Katastrophe vom 6. Februar war Kritik am Krisenmanagement der Regierung laut geworden. So hätten die Behörden bei der Bauaufsicht versagt. Die Regierung wies die Vorwürfe zurück. Das Beben hatte in der Türkei und im benachbarten Syrien mehr als 50.000 Menschenleben gefordert.