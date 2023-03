Nach Behördenpfusch droht Rauswurf aus Wohnung

„Nach vielen Jahren hatten wir endlich etwas Passendes für uns gefunden. Das ist im Salzkammergut nicht so einfach“, erinnert sich der 55-Jährige an 2018 zurück. Das Paar fühlte sich sofort wohl, plante, den Lebensabend in der Zwei-Zimmer-Wohnung zu verbringen. Es meldete die 52 Quadratmeter im fünften Stock auch wie vom Makler versprochen als Hauptwohnsitz an. Die Gemeinde genehmigte rasch alle Bescheide.