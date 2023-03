Ganzes Hunderudel braucht ein neues Zuhause

Parasitenbefall

Nun müssen viele Hunde tierärztlich versorgt werden. Einige leiden an Parasiten, sind sehr abgemagert. Zusätzlich ist kein einziger von ihnen an die Leine gewöhnt. „Sobald sich ihr Zustand gebessert hat, werden wir ein neues Zuhause für sie suchen“, sagt Obfrau Elisabeth Bock vom Tierheim Dechanthof in Mistelbach, das einige Hunde aufgenommen hat. „Platztechnisch improvisieren wir: Hoffentlich kommt nicht noch ein Animal-Hoarding-Fall.“