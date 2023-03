Wagner-Chef jubelt: „Bachmut praktisch umzingelt“

Angriffe auf Saporischschja, Donezk und Cherson

In den Regionen Saporischschja und Cherson weiter im Süden seien in den vergangenen 24 Stunden mehr als 45 Ortschaften unter russischem Beschuss gelegen. Russland greife weiterhin aus der Luft die Zivilbevölkerung in den Regionen Donezk, Saporischschja und Cherson an. Die Verantwortlichen in Moskau haben wiederholt bestritten, auf Zivilisten zu zielen.