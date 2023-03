Toronto verliert trotz Double-Double von Pöltl

Der 27-jährige Wiener erwies sich in der Hauptstadt der USA als sehr treffsicher. Pöltl verwandelte acht von neun Würfen aus dem Spiel und blieb an der Freiwurflinie bei sieben Versuchen makellos. Das Double-Double war sein zweites seit der Rückkehr nach Toronto und das 65. in der NBA insgesamt. O.G. Anunoby war mit 26 Punkten erfolgreichster Scorer der Kanadier, die sich im zweiten Viertel einen Rückstand eingehandelt hatten, den sie nicht mehr aufholen sollten. Nach dem 50:59 zur Halbzeit kamen die Raptors nicht mehr wirklich in Schlagdistanz.