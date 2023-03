Entscheidung vertagt: Zeller Eisbären unter Druck!

Alps Hockey League: Pre-Play-off (best of three):

Lustenau - EK Zeller Eisbären 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). 1:0 (20.) Hrdina, 2:0 (28.) Moosbrugger, 3:0 (29.) Koczera, 3:1 (34./PP) Putnik, 4:1 (59.) Hayes. - Stand in der Serie: 1:1.