Kombi der Männer auf Großschanze - ab 10.30 Uhr

„Zwischendrin spekuliert man schon mit einer anderen Farbe - irgendwann ist es einmal Zeit“, meinte ÖSV-Cheftrainer Christoph Eugen nach dem vierten Bronze-Platz seines Teams bei einer WM in Serie. Auch die beiden bisherigen Medaillen für Österreich in Planica waren durch Franz-Josef Rehrl und das Mixed-Team bronzene. Nicht nur deshalb will man im letzten Bewerb mehr. „Ich hätte Riesenlust auf eine andere Medaille“, so Eugen, der erneut auf Franz-Josef Rehrl verzichten muss. Der Bronzemedaillengewinner von der Normalschanze wurde nach einer Grippe nicht mehr fit.