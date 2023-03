Weitere Moai-Statue auf Osterinsel entdeckt

Im Krater des Vulkans Rano Raraku auf der Osterinsel im Südostpazifik haben Forscher eine Steinstatue entdeckt. Der sogenannte Moai sei in dem trocken gefallenen See im Inneren des Kraters gefunden worden, berichtete die chilenische Tageszeitung „Diario El Mercurio“ am Mittwoch.