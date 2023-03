Zwölfjähriger fertigt Kunstwerke aus Zuckerguss an

Rezepte für Kleinkind aufgezeichnet

„Und das am liebsten jeden Tag“, denkt die Mama an die Anfänge des Back-Genies zurück. Weil Jaden zu diesem Zeitpunkt klarerweise noch nicht lesen konnte, wurden ihm die Rezepte extra aufgezeichnet. Zunächst stand er nur für Freunde, Familie oder sich selbst in der Küche, mittlerweile ist seine Backkunst auch über die Landesgrenze hinweg gefragt. Sogar aus Deutschland gibt es nämlich bereits Anfragen – nicht zuletzt deshalb, weil sein Instagram-Kanal sich immer größerer Beliebtheit erfreut.