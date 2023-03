Raubopfer (75) blutend in Wiener Innenhof gefunden

Zur Tat kam es gegen 8 Uhr in der Erdgeschoßwohnung des Mannes. Die Täter, ein Trio, klopften an die Tür und gaben vor, von der Polizei zu sein. In gutem Glauben öffnete der 75-Jährige die Tür - und wurde sofort niedergeschlagen. Er wurde am Boden fixiert, die Täter begannen die Räume zu durchsuchen, ehe sie mit etwas Geld und Wertgegenständen die Wohnung verließen. Ihr Opfer sperrten sie in den Räumlichkeiten ein.