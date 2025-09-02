6 Jungtalente gehen auf Medaillenjagd in Dänemark

Dienstagvormittag wurden die Jungtalente im ICON-Tower am Hauptbahnhof vorgestellt. Sie werden in den Disziplinen IT Netzwerk- und Systemadministration, Industrie 4.0 und Web Development antreten. Österreich zählt zu den erfolgreichsten Nationen bei World- und EuroSkills und ist aktueller EM-Titelverteidiger, doch in keinem der Berufe, in denen diesmal Wiener antreten, gab es bisher einen Europameistertitel. Doch jetzt könnte erstmals EM-Gold in einem Digitalberuf geholt werden. Kurios: Bei Vize-Europameistertiteln liegt Wien mit bisher 14 schon jetzt an der Spitze.