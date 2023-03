Grünes Licht! Stroll geht in Bahrain an den Start

Nach seinem Radunfall und einer Operation am Handgelenk kann Aston-Martin-Pilot Lance Stroll doch am ersten Grand-Prix des Formel-1-Jahres am Sonntag in Bahrain teilnehmen. Dies teilte der englische Rennstall am Donnerstag mit. Der 24-Jährige hatte sich im Training am Handgelenk verletzt, weshalb der Kanadier für die Testfahrten in Sakhir ausfiel.