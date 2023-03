Fette Nachfrage durch schmelzende Preise

Möglich sei das, weil die Kosten für Verpackungsmaterial etc. etwas zurückgingen. Denn die Molkereien haben nicht dick verdient an der Teuerung. So wurde der Milchpreis für die Bauern mehrfach angehoben, um diese über Wasser zu halten. Im Dezember lag er bei fast 60 Cent/Kilo, ein Plus von 35%. Und da in ein Kilo Butter 20 Kilo Milch fließen, „potenziert sich das eben sofort“.