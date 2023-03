Red Bull: 2. Saisonhälfte könnte kritisch werden

Wird‘s in „Hälfte zwei“ kritisch für Red Bull?

Für Red Bull könnte heuer eventuell die zweite Saisonhälfte kritisch werden, falls es zu einem Wettrüsten mit anderen kommt und kritische Ressourcen wie die Windkanalzeit dann aufgebraucht sind. Die Fähigkeit, das Auto kontinuierlich weiterzuentwickeln, war immer eine Stärke des Austro-Rennstalls, gerade im Jahr des ersten Titelgewinns von Verstappen 2021. Also in jenem Jahr, in dem der Rennstall laut FIA-Experten zu viel ausgegeben hat.