Poker um Choupo: Bayern-Star hat sich entschieden

In Torjäger-Manier

Seit Robert Lewandowski den deutschen Rekordmeister vergangenen Sommer in Richtung FC Barcelona verlassen hatte und Sadio Mane verletzt ausfällt, darf Choupo-Moting deutlich mehr Einsatzzeiten genießen. In 16 Bundesliga-Einsätzen der laufenden Saison brachte es der Mittelstürmer auf neun Tore und zwei Assists.