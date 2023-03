Kärntner Elefanten | Sonne und Wind

Warum heißen politische Diskussionen unter Spitzenkandidaten einer Wahl „Elefantenrunde“? Es hat sich nämlich so eingebürgert. Es wird zum einen wohl daran liegen, dass hier die „Leittiere“ ihrer Parteien gegeneinander antreten. Und Elefanten sind ja nun einmal die Größten. Dazu kommt, dass man mit Elefanten üblicherweise auch assoziiert, dass sie nieder- und herumtrampeln. Mithin bei den politischen Elefantenrunden: Ihre Konkurrenten niedertrampeln. Und tatsächlich erfüllen die Kandidaten in solchen Runden diese Erwartung meist. Auch in den mittlerweile zur Tradition und Marke gewachsenen „Krone“-Elefantenrunden von „Kronen Zeitung“, krone.tv und Puls24 vor Landtagswahlen passiert das immer wieder. Erst vor fünf Wochen etwa: Da trampelten die Spitzenkandidaten der niederösterreichischen Landtagswahl aufeinander und übereinander, wie wir es selten zuvor erlebt hatten. Jeder gegen jede, jede gegen jede, jeder gegen jeden schien das Motto zu lauten. Und mitten in der Herde Landeshauptfrau Mikl-Leitner, die zwar x-fach das Miteinander in Niederösterreich betonte, sich aber in jeden Nahkampf verstricken ließ. Wie wir wissen - die Wahl ging nicht gut aus für sie und ihre stets so kraftstrotzende Landes-ÖVP. Ganz anders gestern das Bild bei der Kärntner Elefantenrunde. Peter Kaiser von der SPÖ, der am Sonntag ein ähnlich gutes Ergebnis nahe der 50-Prozent-Marke verteidigen möchte wie Mikl-Leitner vor fünf Wochen, gab sich als über den Dingen schwebender bedächtiger, zurückhaltender Landes-Kaiser. Gut möglich bis wahrscheinlich, dass er besser abschneidet als seine Kollegin Mikl-Leitner Ende Jänner.