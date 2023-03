„Wir überlegen, ob wir nicht wegziehen sollen“

Bedenken sollen ernst genommen werden

Bürgermeister Dieter Posch versteht die Sorgen der Betroffenen. Bei der gewerberechtlichen Verhandlung seien die Bedenken vorgebracht und ernst genommen worden. So sei etwa eine Bepflanzung vorgesehen, damit man nicht auf eine Fassade schauen müsse und die Privatsphäre geschützt bleibe. Die Mieter hätten zudem die Möglichkeit, Einsprüche gegen den Behördenbescheid einzubringen. Da die Gemeinde die Bauagenden schon vor langer Zeit an die Bezirkshauptmannschaft abgetreten habe, habe er von den Plänen auch erst zeitgleich mit den Mietern erfahren. Wie sinnvoll ein weiterer Supermarkt an der Stelle ist, will Posch nicht bewerten: „Das wird die Praxis zeigen.“