Für Gros der Spitzenkandidaten  das „erste Mal“

Ganz neu ist Berthold aber weder Landespolitik noch Spitzenkandidatur: Sie war bereits von 2013 bis 2018 Landesrätin, wechselte danach in die Stadtpolitik und führte dort 2019 die Bürgerliste (die Grünen in der Stadt) in die Gemeinderatswahl und trat auch als Bürgermeisterkandidatin an. Das zweite neue Gesicht findet sich dann auf Platz vier der Landesliste: Thomas Rewitzer, der sich seit zehn Jahren in Grödig in der Kommunalpolitik engagiert.