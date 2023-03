Welchen Stellenwert hat die Bildung in Kärnten?

Wie sich die Bildungsabschlüsse in Kärnten verteilen, entnehmen Sie den beiden folgenden Grafiken. Schnell fällt dabei auf: Die Gemeinde Krumpendorf am Wörthersee hat sowohl den größten Anteil an Akademikern, als auch an Kärntnerinnen und Kärntnern, die maturiert haben. Dafür siedeln sich Menschen, die sich für eine Lehre entschieden haben, eher in Oberkärnten an.