Pinkelnig in Großschanzen-Quali unsere Beste

Weltcup-Spitzenreiterin Eva Pinkelnig ist in der Qualifikation für den WM-Großschanzenbewerb in Planica auf Platz vier gesprungen. Vor der Vorarlbergerin lagen am Dienstag die deutsche Normalschanzensiegerin Katharina Althaus, Alexandria Loutitt aus Kanada und Titelverteidigerin Maren Lundby (NOR). Sara Marita Kramer landete auf Platz elf, Chiara Kreuzer wurde 14. Auch Julia Mühlbacher schaffte als 23. locker den Einzug in den Wettkampf der besten 40 am Mittwoch.