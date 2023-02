Fix: Hannes Aigelsreiter wird neuer ORF-Sportchef

Der neue Sportchef Aigelsreiter wurde am 16. April 1964 in Lilienfeld in Niederösterreich geboren und ist seit 1989 beim ORF tätig. Dort begann er seine Karriere als Reporter und Redakteur im Landesstudio Niederösterreich. Mitte der 90er-Jahre wechselte er als Fernsehreporter zu „Willkommen Österreich“ und kam 1997 ins Ressort der Radio-Innenpolitik.