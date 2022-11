Fix: „Zeit im Bild“-Chef Matthias Schrom tritt ab

Redakteure gingen auf die Barrikaden

Bei allen Lobeshymnen im Nachhinein, die Chats des Chefs mit Ex-FPÖ-Chef Strache hatten vor allem die Belegschaft tief erschüttert. „Viele Kolleginnen und Kollegen sind fuchsteufelswild, weil sie hier in eine Sache hineingezogen werden, mit der sie absolut nichts zu tun haben“, hielt Dieter Bornemann, Vorsitzender des ORF-Redakteursrats, erst am Vormittag fest. Per Aussendung wurde ein Misstrauensvotum in den Raum gestellt.