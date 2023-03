Ablaufdatum | Bitte mit Schlagobers

Bitte mit Schlagobers. Als hätte die Menschheit gerade keine anderen Probleme: So manchen geht korrekte Sprache ja über alles. Und so kam nun auch ein fast 50 Jahre alter Text eines Udo-Jürgens-Hits unter das Skalpell der Sprachchirurgen. Denn in Zeile 10 des Evergreens „Aber bitte mit Sahne“ verbirgt sich ein vermeintliches „Unwort“ - denn da heißt es „Nur ein Mohrenkopf höchstens, denn Ordnung muss sein“. Und da haben wir eine neue Ordnung! Denn in der „Giovanni Zarrella Show“ des ZDF wurde politisch korrekt umgetextet - und der Mohrenkopf zum „Schokokuss“ verändert. Wobei in den sozialen Medien selbst diese Bezeichnung noch beanstandet wird. Wenn wir nun schon sprachpolizeilich unterwegs sind: Aus österreichischer Sicht war der Text des Jürgens-Hits „Aber bitte mit Sahne“ ja nie korrekt: Sahne war - in den Siebziger Jahren, als das Lied geschrieben wurde, sogar noch viel mehr als heute - hierzulande ja schwer verpönt. Im Text schlummern aber auch noch andere Germanismen, die man in Österreich nicht gerne mag. „Sie pusten und prusten“, heißt es da unter anderem - „pusten“ hört man zwar neuerdings auch in unseren Breiten immer öfter, ist aber trotzdem eindeutig „piefkinesisch“. Ein „Tässchen Kaffee“ kommt übrigens auch noch vor. Wahrscheinlich hatte der gute Udo aus Kärnten doch ein schlechtes Gewissen - und so besang er im selben Lied immerhin „Sacher- und Linzer Torte“ - ja doch so eine Art österreichisches Kulturgut. Für eine österreichische Version von „Aber bitte mit Sahne“ aber reichte es nicht. Während Peter Alexander selig sein Lied von der „Kleinen Kneipe“ für den Heimatmarkt als „Kleines Beisl“ aufnahm, ersparte uns Udo Jürgens ein österreichisches „Aber bitte mit Schlagobers“.