Bus stürzte ab: Zweites Todesopfer zu beklagen

Nach dem schweren Unfall eines deutschen Reisebusses in Schladming am Wochenende ist nun auch der Buslenker (51) verstorben. Der Mann erlag Dienstagfrüh im Krankenhaus Schwarzach seinen schweren Verletzungen. Bei dem Unfall Samstagabend war bereits ein 31-jähriger Insasse ums Leben gekommen. Er war mit einer Poltergruppe unterwegs und der Bräutigam in spe.