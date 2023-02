Zum zweiten Mal stürzte Fahrzeug auf Schmiede!

Niemand hätte daran gedacht, dass sich so ein Unglück tatsächlich wiederholen könnte. Doch sechs Jahre später ist es wieder geschehen: „Es ist eine Katastrophe, es tut mir so leid, dass das passiert ist“, schüttelt der Schladminger den Kopf. Als er am späten Samstagabend bei seinem Betrieb ankam - er wohnt mit seiner Familie woanders -, sperrte er sofort die Garagen auf und bot den Verletzten und Helfern Tee und Verpflegung an.