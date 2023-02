In Salzburg fehlen Mittel gegen Miet-Preistreiber

Indexanpassungen, Drei-Jahres-Verträge und die Inflation: Darin sieht Mieterschutz-Chefin Edtbrustner Gründe für die Marktunruhe in Salzburg. Weil in Salzburg so viele Wohnungen in privater Hand sind, gilt das Prinzip nach dem Motto: Zahle, oder zieh aus.