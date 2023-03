Komplimente aus der Küche für Eure Lieben

Homemade Toffees

Zutaten: 50g Butter, 140g Zucker, 2 EL Honig, 1 Prise Salz, 100ml Milch, 400g gesüßte Kondensmilch, 1 Prise Vanille.

Zubereitung: Alle Zutaten in einen Topf geben und erhitzen. Ständig rühren, bis die Masse zu kochen beginnt. Weiterrühren, bis die Konsistenz dicker wird und der Zucker karamellisiert und die Masse braun wird. Anschließend die Masse in eine Auflaufform mit Backpapier füllen und im Kühlschrank kaltstellen. Danach in Quadrate schneiden und genießen.