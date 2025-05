Tennis-Knall! Djokovic trennt sich von Murray

Formkrise

Die Trennung überrascht auch deshalb, weil Rasen-Spezialist Murray gerade für die Vorbereitung auf Wimbledon als wichtige Stütze galt. Djokovic, der derzeit in einer Formkrise steckt, hatte zuletzt seine Teilnahme am ATP-Masters in Rom abgesagt. Zuvor war er sowohl in Monte Carlo als auch in Madrid früh gescheitert. In der kommenden Woche tritt der 37-Jährige in Genf mit einer Wildcard an.