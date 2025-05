Celtics vor dem Aus und Sorgen um Jayson Tatum

Titelverteidiger Boston Celtics steht im Play-off der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA vor dem Aus. Der Vorjahres-Champion kassierte am Montag (Ortszeit) in New York bei den Knicks eine 113:121-Niederlage und liegt damit in der „best of seven“-Serie mit 1:3 zurück. Boston ist damit unter Zugzwang und muss die kommende Partie am Mittwoch daheim gewinnen. Ebenfalls 1:3 in Rückstand geraten sind die Golden State Warriors gegen die Minnesota Timberwolves.