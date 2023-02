Moskau: „Bedrohung russischer Friedenstruppen“

Russland beunruhigt über Explosionen in Mariupol

Auch die Lage in der Ukraine sorgt laut Einschätzung britischer Geheimdienstexperten derzeit für besonderes Kopfzerbrechen im Kreml. So soll Moskau wegen Explosionen an militärisch genutzten Orten in der besetzten ukrainischen Stadt Mariupol beunruhigt sein.