Russische Eliteeinheit erleidet schwere Verluste

Fast alle Gebäude in der Stadt sind beschädigt

Die verbissenen Kämpfe in und um Wuhledar dauern indes an. Nur wenige Einwohner sind noch in der Stadt, Lebensmittel und Wasser sind knapp, fast alle Häuser beschädigt. Doch die ukrainischen Soldaten verteidigen die Kleinstadt im Südwesten der Oblast (Verwaltungsbezirk, Anm.) Donezk, die vor dem Krieg vorwiegend vom Bergbau lebte, hartnäckig. Die russischen Truppen kommen nicht vorwärts.