Partisanen zerstörten russischen Militärflieger

„Nicht identifiziertes Objekt in großer Höhe“

Nachdem zuvor Anwohner von lauten Explosionen am Gelände des Flughafens berichtet hatten, erklärte das unabhängige belarussische Militärbeobachtungsmedium „Belaruski Hayun“, dass das Flugzeug wohl „durch den Abwurf eines nicht identifizierten Objekts aus großer Höhe beschädigt wurde.“ In der Nähe des Areals sammelte sich kurz danach ein Großaufgebot von Militär, Polizei und Rettungskräften, auch Autos in der Nähe des Flughafens wurden kontrolliert.