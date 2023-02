Start von vier Raumfahrern zur ISS abgebrochen

Wegen Problemen an der Zündanlage ist am Montagmorgen der Abflug von zwei US-Amerikanern, einem Russen und einem Emirati zur Internationalen Raumstation (ISS) verschoben worden. Wenige Minuten vor dem geplanten Start der „Crew Dragon“-Rakete wurde der Vorgang am Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abgebrochen.