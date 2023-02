Schnee und Stromausfälle legten Kalifornien lahm

Vereinzelt könnten bis zu zweieinhalb Meter Schnee fallen

Auf Bildern aus Kalifornien waren bereits am Freitag schneebedeckte Berge zu sehen. Meteorologen rechneten für Samstag mit mehr Schnee in höheren Lagen sowie Gewittern in tieferen. Vereinzelt könnten bis zu zweieinhalb Meter Schnee fallen. Selbst an ungewöhnlichen Orten fiel bereits Schnee: In der Nähe des berühmten „Hollywood“-Schildes soll am Freitag Schnee oder Graupel gesichtet worden sein, meldete der Wetterdienst auf Twitter.