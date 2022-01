Twitter-User fotografiert Schnee in der Wüste

Wüste - ein Begriff, bei dem man automatisch auch an Hitze, Sand und Wassermangel denkt. Schnee und Kälte mögen einem da befremdlich vorkommen, doch kommt es auch vor - wenn auch selten - dass auch in diesen vegetationsarmen Gegenden der Winter kurzzeitig Einzug hält. So geschehen am Neujahrstag im nordwestlichen Saudi-Arabien, etwa 200 Kilometer von der Stadt Tabuk. Ein seltenes Phänomen, das möglichst viele Anwohner zu Gesicht bekommen wollen: Tausende Menschen strömen zum Berg Dschabal al-Lauz, um dieses Naturereignis zu genießen.