Fünf Matchbälle abgewehrt! Murray steht im Finale

Es war schon der vierte Dreisatz-Sieg in vier Matches. Er habe aus knappen Niederlagen im Vorjahr gelernt, meinte Murray danach. In Diskussionen mit seinem Team habe er Folgendes festgestellt: „Ich habe gesagt: ‘Sobald ich anfange, einige zu gewinnen, wird sich das aufgrund der statistischen Wahrscheinlichkeit schnell ändern, weil ich ja nicht so viele Spiele verlieren könnte‘.“ Wenn er weiter hart arbeiten und sich nur ein bisschen verbessern würde, würde sich der Ausgang der Spiele ändern. „Ich bin froh, dass ich damit richtig lag, und ich hoffe, dass es so weitergeht.“