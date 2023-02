Eisbullen lösten wieder Ticket für die Königsliga

Es folgte eine offene Partie, in der beide Teams Höhen und Tiefen hatten. „Hart umkämpft, intensiv, mit einfachem Hockey“, war es für Ali Wukovits schon ein Vorgeschmack aufs Play-off. Das der Meister (Meyer gab ein gutes Comeback) als Zweiter in Angriff nimmt, damit auch das Champions League-Ticket gelöst hat. Denn während Verfolger Innsbruck in Szekesfehervar erst in der Overtime-5:4 gewann, zeigten die Bulls in Unterzahl auf. Sie retteten das 2:2 trotz Unterzahl in die Overtime, waren in der gar über eine Minute zwei Mann weniger. „Das war echt super gekillt, danach war das Momentum bei uns“, erklärte Wukovits, der beim Siegtor sechs Sekunden vor der Sirene nach Mario Hubers Extrarunde im Capitals-Drittel mitstocherte.