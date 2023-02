 Coach McIlvane verlässt Salzburg am Saisonende 

Gerüchte gab es bereits viele, nun die Gewissheit: Eisbullen-Coach Matt McIlvane, der die Mozartstädter zu ihrer ersten Meisterschaft seit sechs Jahren geführt hatte, verlässt Salzburg am Ende der Saison. Der US-Amerikaner kehrt in seine Heimat zurück, wird künftig für die NHL-Franchise Anaheim Ducks tätig sein. Der 37-Jährige soll aufgebaut werden und das Farmteam, die San Diego Gulls in der American Hockey League, coachen.