Zwei Menschen tot in Hotelkeller in Lech gefunden

In Lech am Arlberg sind am Freitagabend vermutlich infolge einer Kohlenmonoxid-Vergiftung zwei Menschen gestorben. Sie wurden im Bereich einer Pelletheizanlage im Keller eines Hotelgebäudes leblos aufgefunden. Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg, bestätigte der Feldkircher Bezirksfeuerwehrinspektor Christoph Feuerstein.