Familienvater nach Überschlag auf Piste bewusstlos

Der 58-Jährige war gegen 11 Uhr mit seiner Frau und seinen beiden Kindern im Skigebiet Ehrwalder Alm unterwegs. Zwischendurch hielt die Familie für eine kurze Pause am Pistenrand. In diesem Moment verlor ein Niederländer (22) die Kontrolle über sein Snowboard. Er fuhr zunächst der Tochter der Familie über die Ski, dann krachte er in den Vater.