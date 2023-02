Energiekostenzuschuss I war nur halb so teuer

Mehr Planungssicherheit

Ziel der Förderungen sei es vor allem, den Unternehmen „Planungssicherheit zu geben, sollten sich die Preise wieder erhöhen“, so Kocher. Für 2023 werden insgesamt 3,5 Milliarden Euro für die Energie-Hilfen für Unternehmen in die Hand genommen. Kocher schließt nicht aus, dass die Kosten auch beim EKZ II wieder unter dem veranschlagten Budget bleiben könnten. Das sei aber auch abhängig davon, wie sich die Preise für Gas und Strom entwickeln. „Wenn die Preise so bleiben, wie sie sind, dann bin ich optimistisch, dass wir unter den sieben Milliarden bleiben“, sagte der Minister. Zudem hofft er auf das EU-Modell zur Koordinierung des Gaseinkaufs zur Dämpfung von Preisausschlägen.