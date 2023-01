Energiekostenzuschüsse werden 2023 erhöht

In der Debatte verteidigte Karlheinz Kopf (ÖVP) die Maßnahmen, denn es sei „wichtig, dass wir die Grundlage für unseren Wohlstand, den Wohlstand vieler Menschen in Österreich absichern“. Jakob Schwarz (Grüne) betonte, dass die Hilfsmaßnahmen der Koalition schon in den Corona-Jahren die Wirtschaft vor dem befürchteten Einbruch bewahrt hätten.